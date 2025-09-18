Анонс матча "Манчестер Сити" — "Наполи"

"Манчестер Сити" возьмет старт на общем этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против итальянского "Наполи".

Прошлый сезон сложился откровенно неудачно для "Сити", в том числе в Лиге Чемпионов, где "горожане" заняли 22-е место на общем этапе и уступили "Реалу" в стыковом раунде плей-офф.



"Наполи" в прошлом сезоне не был обременен выступлением в еврокубках, и это помогло команде Антонио Конте завоевать титул Серии А.



- Все четыре предыдущие встречи "Сити" и "Наполи" в Лиге Чемпионов случились на групповом этапе. "Горожане" дважды одолели итальянскую команду в сезоне 2017/18, но не смогли этого сделать в 2011/12 (1 ничья, 1 поражение).



- "Наполи" еще никогда не побеждал английские команды на выезде в еврокубках (3 ничьи, 9 поражений).



- Прежде Хосеп Гвардиола семь раз противостоял Антонио Конте во всех соревнованиях, потерпев больше поражений (4), чем одержав побед (3).



- Это будет 17-я кампания Лиги Чемпионов в тренерской карьере Гвардиолы, благодаря чему Хосеп встанет в один ряд с Жозе Моуриньо. Только у трех этот показатель больше: Карло Анчелотти (22), Арсена Венгера (20) и Алекса Фергюсона (18).



- "Наполи" — пятая различная команда, с которой Конте выступит в Лиге Чемпионов (после "Ювентуса", "Челси", "Интера" и "Тоттенхэма").



- "Сити" потерпел пять поражений в семи своих последних матчах в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья) — как и в 61 предыдущем (43 победы, 13 ничьих).



- Выступая за "Сити", полузащитник "Наполи" Кевин Де Брюйне отдал 25 результативных передач в Лиге Чемпионов — минимум на 10 больше, чем любой другой игрок в истории клуба с "Этихад".



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд в одном голе от рубежа в 50 в Лиге Чемпионов за карьеру.



- Во всех трех европейских турнирах прошлого сезона новичок "Сити" Райан Шерки, выступая за "Лион", стал лидером по созданным моментам (46).



Джон Стоунс, Райан Аит-Нури, Матео Ковачич, Райан Шерки и Омар Мармуш пропустили матч "Сити" против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье, и едва ли кто-либо из них вернется к четвергу.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз