Слот "приятно удивлен" формой Исака

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признался, что нападающий Александер Исак его "приятно удивил" во время своего дебюта.

Купленный за 125 миллионов фунтов у "Ньюкасла" Исак дебютировал за "Ливерпуль" накануне вечером, выйдя в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико".



Это был только второй для Исака матч в этом сезоне после 18 минут, сыгранных за сборную Швеции. Алекс провел на поле "Энфилда" чуть менее часа, поспособствовав победе "Ливерпуля" со счетом 3:2.



Слот не ожидал, что физическая форма Исака столь хороша, и Арне это кажется хорошей отправной точкой.



"На протяжении 60 минут, которые он сыграл, казалось, что он находится в довольно хорошей форме. Это не так, что он очень устал уже спустя 10 минут. Он смог довольно хорошо сыграть на этом уровне после одной или двух недель командных тренировок. Он может играть в футбол, и за его игрой приятно наблюдать. Это самая позитивная вещь".



"Это не сюрприз для меня, но его форма, возможно, оказалась лучше, чем я ожидал".



"Я был приятно удивлен тем, в какой форме он находится. Я не был удивлен его мастерством, но всегда приятно, когда игрок начинает так, как начал он. Это был хороший старт, но это только 60 минут", — цитирует Слота Sky Sports.