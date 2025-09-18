Симеоне пожаловался на оскорбления со стороны фанатов "Ливерпуля"

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне призвал "Ливерпуль" принял меры в отношении своих фанатов, которые оскорбляли его весь матча.

Накануне вечером "Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с домашней победы 3:2 над "Атлетико", забив решающий гол усилиями Виргила Ван Дейка в компенсированное время.



Когда до финального свистка оставались считанные секунды, Симеоне совершенно потерял самообладание и получил от рефери красную карточку. Но дело было не только в эмоциях от игры.



"Они говорят о необходимости заботиться друг о друге, но они оскорбляют тебя весь матч, и ты не можешь ничего сказать в ответ, потому что ты тренер".



"Моей реакции нет оправдания, но вы знаете, каково подвергаться оскорблениям 90 минут, развернуться после гола соперника и все равно слышать оскорбления? Это не так просто".



"Рефери сказал мне, что понимает меня. Надеюсь, "Ливерпуль" сможет стать лучше в этом отношении, и когда они определят человека, который делал это, то будут последствия".



"На протяжении всего матча сыпались оскорбления, включая жесты. Ясное дело, мне положено сохранять спокойствие, мне положено терпеть оскорбления, жесты и любую ситуацию. Потому что я в том положении, когда тебе положено терпеть это".



"Я не собираюсь вдаваться в природу этих оскорблений. Я не хочу иметь к этому отношение. Я должен оставаться на своем месте, хотя я знаю, что происходит за тренерской скамейкой. Я не могу решить проблему общества за одну пресс-конференцию. Я должен жить с этим, потому что это существует везде и всегда", — цитирует Симеоне Daily Mirror.



