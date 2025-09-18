"Ноттингем Форест" вылетел из Кубка Лиги, проиграв матч 3-го раунда в гостях у "Суонси" из Чемпионшипа со счетом 3:2.

К окончанию основного времени матча в Уэльсе "Форест" вел 1:2, однако голы Кристиана Берджесса и Жана Випотника в компенсированное время позволили "Суонси" перевернуть игру и вырвать победу.



Отметим, это был второй матч "Форест" при новом главном тренере Анге Постекоглу. В первом "лесники" также потерпели поражение — 3:0 от "Арсенала" в Премьер-Лиге.



Добавим, оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны 23 и 24 сентября.



"Суонси" — "Ноттингем Форест" — 3:2 (0:2)



Голы: Берджесс 68, 90, Випотник 90 — Жезус 15, 45.



"Ноттингем Форест": Джон, Савона, Боли, Морато (Жаир 45), Зинченко, Йетс, Луис (Гиббс-Уайт 62), Макати (Сангаре 84), Хатчинсон, Баква (Хадсон-Одои 62), Жезус (Калимуэндо 45).