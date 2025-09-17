"Юнайтед" может купить Рубена Невеша в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил свыше 200 миллионов фунтов на новых игроков, но центр поля оставил без усиления, несмотря на некоторый интерес к Карлосу Балеба из "Брайтона".



Ожидается, что в январе "Юнайтед" вернется к идее с приглашением полузащитника, но переманить Адама Уортона из "Кристал Пэлас" или упомянутого Балеба посреди сезона не представляется возможным.



Более реалистичной целью для "Юнайтед" является Невеш, который хочет вернуться в Европу уже в январе, несмотря на рассчитанный до лета 2026 контракт.



По информации Daily Briefing, Невеш может быть доступен для трансфера в январе всего за 20 миллионов евро (17.4 млн. фунтов). Однако интерес к 28-летнему игроку сборной Португалии также проявляют "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".



Добавим, за плечами у Невеша богатый опыт выступлений в Англии. Рубен играл за "Вулверхэмптон" с 2017 по 2023 года.