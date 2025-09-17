Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"

"Ливерпуль" стартует на общем этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против испанского "Атлетико".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" рано вылетел из Лиги Чемпионов. Подопечные Арне Слота заняли первое место на общем этапе, но уже в первом раунде плей-офф уступили ПСЖ, который впоследствии выиграл турнир.



Как и "Ливерпуль", "Атлетико" в прошлом сезоне остановился в 1/8 финала. Команда Диего Симеоне была бита соотечественниками из "Реала".



"Ливерпуль" уверенно начал новый сезон. Несмотря на некоторые критические замечания насчет своей игры, "красные" выиграли все четыре своих первых матча в Премьер-Лиге.



- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех первых матчей против "Атлетико" в Лиге Чемпионов с 2008 по 2020 год (2 ничьи, 2 поражения), но дважды одолел "матрасников" на групповом этапе в сезоне 2021/22.



- "Атлетико" выиграл только один из восьми последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 5 поражений) — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" в марте 2022.



- Прежде Арне Слот дважды противостоял Диего Симеоне в Европе, уступив "Атлетико" со своим "Фейеноордом" и дома (1:3), и на выезде (3:2) на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24.



- В 10 своих последних стартах в Лиге Чемпионов "Атлетико" лишь однажды проигрывал первый матч (5 побед, 4 ничьи) — против "Баварии" в октябре 2020 (4:0).



- При Диего Симеоне "Атлетико" оформлял "клин-шит" в 42 процентах своих матчей в Лиге Чемпионов (48 из 115).



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" выиграл все четыре своих домашних матча на общем этапе с общим счетом 10:1.



- Если Мохамед Салах выйдет на поле, то опередит Стивена Джеррарда (73) и станет вторым лучшим игроком в истории "Ливерпуля" по количеству матчей в Лиге Чемпионов. Больше будет только у Джейми Каррагера (80).



- Антуан Гризманн поучаствовал в 26 процентов голов "Атлетико" в Лиге Чемпионов (51 из 197).



Нападающий Александер Исак должен дебютировать за "Ливерпуль", хотя весь матч сыграть не готов. Алексис Макаллистер в порядке, несмотря на замену в перерыве против "Бернли". Кертис Джонс вернется к уикенду. Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявлен.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00