Анонс матча "Бавария" — "Челси"

Николас Джексон и Коул Палмер В своем первом матче после возвращения в Лигу Чемпионов "Челси" сыграет на выезде с немецкой "Баварией".

Как и в позапрошлом, в прошлом сезоне "Челси" не принимал участия в Лиге Чемпионов. "Синие" были вынуждены выступать в Лиге Конференций, которую они уверенно выиграли.

Также "Челси" финишировал на четвертом месте в Премьер-Лиги и стали победителями клубного Чемпионата Мира. Заметно окрепнув, "синие" готовы вернуться в элитный европейский турнир.

- "Бавария" выиграла три из четырех последних матчей против "Челси" в Лиге Чемпионов (1 ничья с проигранной "Баварией" серией пенальти в финале сезона 2011/12).

- "Челси" проиграл 60 процентов своих матчей против "Баварии" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья, 3 поражения), и это больше, чем против какой-либо другой команды (минимум 5 встреч).

- "Бавария" проиграла только один из 11 последних домашних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (8 побед, 2 ничьи) — "Ливерпулю" в марте 2019 (1:3).

- С момента своего последнего матча в Лиге Чемпионов — в апреле 2023 — "Челси" выиграл 12 из 13 своих поединков в еврокубках (1 поражение, не считая квалификацию).

- Со старта сезона 2003/04 "Бавария" выиграла 73% своих матчей на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов (93 из 128), и это высший показатель среди всех команд.

- За последние три года полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих отдал 2,525 точных пасов и создал 83 момента в Лиге Чемпионов — больше всех в соревновании за этот период.

- Коул Палмер из "Челси" поучаствовал в восьми голах в своих восьми последних матчах в международных соревнованиях на клубном уровне.

"Челси" взял на этот выезд Коула Палмера, который против "Брентфорда" в минувший уикенд ограничился выходом на замену. Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Дариу Эссугу и Ромео Лавиа травмированы. Новичок Факундо Буонанотте был добавлен в заявку "синих" на турнир.

Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия)
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00




