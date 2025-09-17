Артета: "Увидел в глазах Мартинелли, что он готов"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что видел в глазах Габриэля Мартинелли готовность решить судьбу матча Лиги Чемпионов против испанского "Атлетика".

Накануне Мартинелли забил гол через 36 секунд после своего выхода на замену в Бильбао, а затем отдал результативную передачу на Леандро Троссарда, также начинавшего матч на лавке.



После победы 0:2 Артета похвалил 24-летнего бразильца, который на старте сезона проигрывает конкуренцию новичкам Нони Мадуэке и Эберечи Эзе.



"Я знаю, как сильно эти игроки хотят играть в этом соревновании и что оно значит для них. Каждый раз, оглашая стартовый состав, ты расстраиваешь много игроков".



"Они знают, что я чувствую к ним, поэтому они знают, что меня ранит, когда я вынужден оставлять игрока на скамейке запасных или вне заявки".



"Я посмотрел на скамейку запасных, я увидел его (Мартинелли), и в его глазах я мог увидеть, что он готов. То же и с Лео".



"Я был уверен, что он отреагирует таким образом. Таков его дух. Речь об игроке, который готов постоянно учиться и является проверенным игроком. Он очень требователен к себе".



"Надеюсь, этот момент придаст ему уверенности, чтобы снова засучить рукава, потому что он выдающийся игрок, и я так рад, что он решил судьба матча двумя своими действиями", — цитирует Артету The Independent.