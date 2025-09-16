Быстрый автогол обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Вильярреалом"

Автогол голкипера соперника на четвертой минуте обеспечил "Тоттенхэму" победу 1:0 над испанским "Вильярреалом" в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов.

В стартовом составе "шпор" произошло две перестановки. Этими новыми лицами стали Родриго Бентанкур и Ришарлисон.



Хозяевам потребовалось только три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Лукас Бергвалл выполнил прострел с правого края штрафной, а голкипер гостей Луис Жуниор неловко выпустил мяч, и тот закатился в ворота — 1:0.



В дальнейшем "Тоттенхэм" играл довольно раскрепощенно, много атаковал, пару раз претендовал на пенальти, но самым опасным моментом до перерыва стал, пожалуй, дальний удар Пап Матара Сарра, но на сей раз Жуниор не сплоховал.



После перерыва "шпоры" по-прежнему играли первым номером, но их преимущество было уже не таким заметным, а опасные моменты почти не возникали.



В концовке матча "Вильярреал" принялся рисковать, но этот короткий штурм ничем не увенчался, а "Тоттенхэм" не смог убежать в контратаку.



"Тоттенхэм" одержал победу благодаря быстрому автоголу. "Шпорам" совершенно бы не помешал второй гол, без которого напряжение в игре сохранялось до самого конца.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 1:0 (1:0)



Гол: Жуниор 4 (авт).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Спенс (Удоджи 69), Бентанкур, Бергвалл, Сарр (Палинья 69), Кудус, Ришарлисон (Коло-Муани 77), Симонс (Джонсон 77).



"Вильярреал": Жуниор, Моуринью, Фойт, Вейга, Кардона (Ахомаш 75), Бьюкенен (Молейро 82), Комесанья (Партей 78), Гейе (Парехо 78), Пепе, Перес (Педраса 75), Микаутадзе.



Предупреждения: Симонс, Ришарлисон, Ван Де Вен — Моуриньо, Коменсанья, Вейга.