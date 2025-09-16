"Арсенал" победил "Атлетик" благодаря удачным заменам
Голы вышедших на замену Габриэля Мартинелли и Леандро Троссарда с передач друг друга позволили "Арсеналу" победить "Атлетик" со счетом 0:2 в своем первом матче на общем этапе Лиги Чемпионов.
По сравнению с победой 3:0 над "Ноттингем Форест" в стартовый состав "канониров" вернулся Деклан Райс, заменив Мартина Эдегора. Выздоровевший Вильям Салиба был назван среди запасных.
В начале матча гости больше владели мячом, но это ровным счетом ничего им не давало. Лишь после робких 20 минут подопечные Микеля Артеты стали угрожать воротам, но удар Эберечи Эзе был заблокирован бросившимся в подкат защитником, а Виктор Дьекереш с острого угла не смог пробить голкипера.
На 26-й минуте у Дьекереша был реальный момент открыть счет, но Виктор не попал в створ, головой на дальней штанге замыкая подачу Юрриена Тимбера.
Вскоре Дьекереш столкнулся головами с Габриэлем и получил рассечение на затылке. Совпадение или нет, но после этого атакующая игра "Арсенала" потухла, и концовка первого тайма осталась за "Атлетиком".
Игра во втором тайме была тяжелой для "канониров", которым никак не удавалось взять ситуацию на поле под свой контроль.
Ключевым моментом матча стал выход на замену Габриэля Мартинелли. Сразу после своего появления на поле бразилец совершил рывок из центрального круга и послал мяч в ворота — 0:1.
Хозяева приуныли и на 87-й минуте пропустили еще раз. Мартинелли проник в штрафную с левого фланга и, почти достигнув лицевой линии, сделал пас назад на Троссарда. Леандро свободно обработал мяч и с рикошетом поразил ближний угол ворот — 0:2.
Выход Мартинелли на замену позволил "Арсеналу" сломить непростого соперника. До гола Габриэля команды практически не имели пространства для атак на скорости, но "канониры" сполна использовали редкий шанс.
"Атлетик" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Мартинелли 72, Троссард 87.
"Атлетик": Симон, Горосабель, Вивиан, Паредес, Адама (Берчиче 68), Весга (Рего 81), Хаурегисар, Уильямс, Сансет (Гурусета 68), Наварро (Гомес 61, Серрано 81), Беренгер.
"Арсенал": Райя, Тимбер, Москера, Габриэль, Калафьори (Инкапье 90), Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке (Нергор 90), Эзе (Мартинелли 71), Дьекереш (Троссард 65).
Предупреждения: Хаурегисар — Райс, Мадуэке, Субименди.
16.09.2025 21:45
