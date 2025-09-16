Слот подтвердил, что Исак доступен на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Александер Исак доступен на матч Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико" в среду вечером.

Свой первый матч "Ливерпуля" после перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов — против "Бернли" в минувший уикенд — Исак пропустил, даже не попав в число запасных.



Исак был сосредоточен на улучшении своей формы через тренировки. Александер по-прежнему не готов сыграть все 90 минут, но часть матча против "Атлетико" провести может.



"У него определенно есть шансы, потому что он в заявке. Следовательно у него есть шансы сыграть, но я могу сказать, что 100 процентов он не сыграет 90 минут. Но он в заявке".



"Этот матч можно предвкушать только потому, что это матч Лиги Чемпионов, но если людей интересует его игровой время, то это тоже может случиться".



"Его главный вызов в том, чтобы набрать форму после четырех месяцев без полноценных командных тренировок".



"Ему не нужно никому доказывать, что он достаточно хорош, чтобы играть в Премьер-Лиге, потому что он уже доказал это в "Ньюкасле".



"Его главный вызов в том, чтобы набрать такую физическую форму, которая позволяла ему делать то, что он делал в прошлом сезоне", — цитирует Слота Sky Sports.