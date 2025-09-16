Скоулз раскритиковал трансферную активность МЮ летом

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал активность "красных дьяволов" на трансферном рынке минувшим летом.

Минувшим лом "Юнайтед" потратил 200 миллионов фунтов на укрепление своей атаки, подписав Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко.



Лишь под занавес трансферного окна "Юнайтед" приобрел молодого голкипера Сенне Ламменса, который заменил уехавшего в Турцию Андре Онана, тогда как полузащита "дьяволов" осталась без усиления вовсе, и это шокирует Скоулза.



"Думаю, качество их полузащиты невысоко. Какую бы пару они не пробовали из имеющихся четырех-пяти игроков — Каземиро, Бруну (Фернандеша), Майну, — кажется, это просто не работает".



"Это большая проблема. Все лето я думал, что их абсолютным приоритетом является приглашение центрального полузащитника, который может много бегать, разыгрывать мяч и контролировать игру".



Позиция голкипера тоже вызывает огромное беспокойство. Или они только после матча с "Гримсби" осознали, что Онана недостаточно хорош?"



"Если "Манчестер Юнайтед" не претендовал на Джанлуиджи Доннарумму, когда тот стал доступен для трансфера, то это уголовное преступление".



"При комплектации состава они сосредоточились на покупке нападающих. Это было необходимо, но нуждались ли они во всех троих? Не уверен", — сообщил Скоулз BBC.