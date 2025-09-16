Анонс матча "Тоттенхэм" — "Вильярреал"

Первым соперником "Тоттенхэма" на общем этапе Лиги Чемпионов станет испанский "Вильярреал".

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" занял в Премьер-Лиге только 17-е место, что стоило главному тренеру Анге Постекоглу работы.



Однако "Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, в финале победив "Манчестер Юнайтед". Так "шпоры" и попали в Лигу Чемпионов — теперь уже под руководством Томаса Франка.



"Тоттенхэм" производит приятное впечатление на старте нового сезона, в минувший уикенд одержав победу 0:3 в дерби против "Вест Хэма".



- Прежде "Тоттенхэм" и "Вильярреал" еще не встречались, но "шпоры" выиграли лишь один из 13 последних матчей против испанских команд в еврокубках (5 ничьих, 7 поражений).



- "Вильярреал" сыграл 14 матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, не одержав ни одной победы (6 ничьих, 8 поражений).



- Предыдущий раз "Вильярреал" играл Лиге Чемпионов в сезоне 2021/22, в полуфинале уступив "Ливерпулю" по сумме двух матчей 2:5.



- Единственный предыдущий опыт Томаса Франка в еврокубках — это квалификация Лиги Европы с "Брондбю" (3 победы, 4 ничьи, 3 поражения).



- 42 процента голов "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов (с сезона 1992/93) были забиты Харри Кейном или Соном Хен Мином (37 из 89).



- Новичок "Тоттенхэма" Рандаль Коло-Муани может сыграть за свою четвертую команду в Лиге Чемпионов с начала сезона 2022/23.



Нападающий Доминик Соланке не поможет "Тоттенхэму" в этот вечер. Раду Дрэгушин приступил к легким тренировкам, но играть пока не готов. Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски травмированы.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз