Анонс матча "Атлетик" — "Арсенал"
"Арсенал" начнет свой путь на общем этапе Лиги Чемпионов с матча в Бильбао против испанского "Атлетика".
На пресс-конференции в Бильбао перед этим матчем главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, насколько болезненным для него был вылет из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
В блестящем стиле переиграв "Реал", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где дважды уступил ПСЖ, но Арета назвал это "невезением".
Для "Атлетика" это будет знаменательный день, потому что Лига Чемпионов возвращается на "Сан-Мамес" после 11 лет перерыва. Так что атмосфера на стадионе обещает быть горячей.
"Атлетик" квалифицировался в Лигу Чемпионов благодаря тому, что занял четвертое место в Ла Лиге в прошлом сезоне, годом ранее впервые за 40 лет завоевав Кубок Испании под руководством Эрнесто Вальверде.
"Атлетик" весьма уверенно начал новый сезон и сейчас располагается на третьей позиции в Ла Лиге, тогда как "Арсенал" на привычной для себя второй строчке в Премьер-Лиге.
- "Арсенал" может стать первой в истории командой, выигравшей шесть матчей Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов подряд против соперников из Испании.
- В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Атлетик" выиграл шесть из семи домашних матчей (1 поражение).
- За последние два сезона только "Реал" (33) набрал на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов очков больше, чем "Арсенал" (32).
- Оба своих поражения в прошлом сезоне Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел от ПСЖ, который в итоге выиграл соревнование.
- При Микеле Артете "Арсенал" пропустил только 18 голов в 24 матчах Лиги Чемпионов.
- Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш совершил семь результативных действий в восьми матчах прошлого сезона Лиги Чемпионов.
В минувший уикенд у капитана "Арсенала" Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча. Также лечатся Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Вильям Салиба и Кристиан Нергор возобновили тренировки.
Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Атлетик" (Испания) — "Арсенал" (Англия)
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз
16.09.2025 12:00
Последние комментарии:
вижу продолжаете игнорить амара? красав4ики, респект вам!
Арсенал должен побеждать, Марсель может забить, но Реал возьмёт своё. Карабах должен продырявить Бенфику, Куры должны выносить субмарину.
минимальная победа атлетика
даже тут на сперсов все посрать, понимание и уважение такое только вызывает
16.09.2025 09:33 #
halamadrid94
Zидан закончил в 34. Уахахахаха
(ответить)
Ишакси сыграло в ничью Ливерпук победил
Пенсоишаки с обвисшими ибалами сасут членси Короля vo98
Ахахаха ани тааак лааахи
