Анонс матча "Атлетик" — "Арсенал"

"Арсенал" начнет свой путь на общем этапе Лиги Чемпионов с матча в Бильбао против испанского "Атлетика".

На пресс-конференции в Бильбао перед этим матчем главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, насколько болезненным для него был вылет из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



В блестящем стиле переиграв "Реал", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где дважды уступил ПСЖ, но Арета назвал это "невезением".



Для "Атлетика" это будет знаменательный день, потому что Лига Чемпионов возвращается на "Сан-Мамес" после 11 лет перерыва. Так что атмосфера на стадионе обещает быть горячей.



"Атлетик" квалифицировался в Лигу Чемпионов благодаря тому, что занял четвертое место в Ла Лиге в прошлом сезоне, годом ранее впервые за 40 лет завоевав Кубок Испании под руководством Эрнесто Вальверде.



"Атлетик" весьма уверенно начал новый сезон и сейчас располагается на третьей позиции в Ла Лиге, тогда как "Арсенал" на привычной для себя второй строчке в Премьер-Лиге.



- "Арсенал" может стать первой в истории командой, выигравшей шесть матчей Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов подряд против соперников из Испании.



- В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Атлетик" выиграл шесть из семи домашних матчей (1 поражение).



- За последние два сезона только "Реал" (33) набрал на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов очков больше, чем "Арсенал" (32).



- Оба своих поражения в прошлом сезоне Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел от ПСЖ, который в итоге выиграл соревнование.



- При Микеле Артете "Арсенал" пропустил только 18 голов в 24 матчах Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш совершил семь результативных действий в восьми матчах прошлого сезона Лиги Чемпионов.



В минувший уикенд у капитана "Арсенала" Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча. Также лечатся Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Вильям Салиба и Кристиан Нергор возобновили тренировки.



Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур

"Атлетик" (Испания) — "Арсенал" (Англия)

Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз