Анонс матча "Атлетик" — "Арсенал"

Виктор Дьекереш "Арсенал" начнет свой путь на общем этапе Лиги Чемпионов с матча в Бильбао против испанского "Атлетика".

На пресс-конференции в Бильбао перед этим матчем главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, насколько болезненным для него был вылет из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

В блестящем стиле переиграв "Реал", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где дважды уступил ПСЖ, но Арета назвал это "невезением".

Для "Атлетика" это будет знаменательный день, потому что Лига Чемпионов возвращается на "Сан-Мамес" после 11 лет перерыва. Так что атмосфера на стадионе обещает быть горячей.

"Атлетик" квалифицировался в Лигу Чемпионов благодаря тому, что занял четвертое место в Ла Лиге в прошлом сезоне, годом ранее впервые за 40 лет завоевав Кубок Испании под руководством Эрнесто Вальверде.

"Атлетик" весьма уверенно начал новый сезон и сейчас располагается на третьей позиции в Ла Лиге, тогда как "Арсенал" на привычной для себя второй строчке в Премьер-Лиге.

- "Арсенал" может стать первой в истории командой, выигравшей шесть матчей Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов подряд против соперников из Испании.

- В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Атлетик" выиграл шесть из семи домашних матчей (1 поражение).

- За последние два сезона только "Реал" (33) набрал на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов очков больше, чем "Арсенал" (32).

- Оба своих поражения в прошлом сезоне Лиги Чемпионов "Арсенал" потерпел от ПСЖ, который в итоге выиграл соревнование.

- При Микеле Артете "Арсенал" пропустил только 18 голов в 24 матчах Лиги Чемпионов.

- Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш совершил семь результативных действий в восьми матчах прошлого сезона Лиги Чемпионов.

В минувший уикенд у капитана "Арсенала" Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча. Также лечатся Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Вильям Салиба и Кристиан Нергор возобновили тренировки.

Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Атлетик" (Испания) — "Арсенал" (Англия)
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз




Последние комментарии:




  1. bembo 16.09.2025 13:25 # bembo
    вижу продолжаете игнорить амара? красав4ики, респект вам!

    

  2. ersain-dakarimov 16.09.2025 13:25 # ersain-dakarimov
    Арсенал должен побеждать, Марсель может забить, но Реал возьмёт своё. Карабах должен продырявить Бенфику, Куры должны выносить субмарину.

    

  3. bangladesh 16.09.2025 12:50 # bangladesh
    минимальная победа атлетика

    

  4. xattoryxattso 16.09.2025 12:46 # xattoryxattso
    даже тут на сперсов все посрать, понимание и уважение такое только вызывает

    

  5. narcot 16.09.2025 12:43 # narcot
    16.09.2025 09:33 #
    halamadrid94

    Zидан закончил в 34. Уахахахаха
    

    

  6. v-0987654321 16.09.2025 12:29 # v-0987654321
    Ишакси сыграло в ничью Ливерпук победил

    Пенсоишаки с обвисшими ибалами сасут членси Короля vo98

    Ахахаха ани тааак лааахи

    

