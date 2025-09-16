Скоулз считает, что Фернандеш должен играть 10-го номера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш должен играть 10-го номера.

На старте нового сезона главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим использует Фернандеша в качестве одного из двух центральных полузащитников, отвечающих за опорную зону.



Обращаясь к собственному опыту, Скоулз советует избавить Фернандеша от оборонительных функций и дать свободу созидания в качестве плеймейкера.



"Он является самым креативным игроком команды, он должен играть 10-го номера, вне всяких сомнений".



"Но его просят делать нечто другое. Это нормально, когда 10-го номера просят сыграть в опорной зоне два-три матча, подменяя травмированного или дисквалифицированного партнера. Но далее тебе становится немного скучно, возвращаясь назад на позицию для обороны".



"Я сам исполнял обе роли. Будучи 10-м номером, в последнюю очередь ты хочешь думать об обороне. Когда ты действуешь в двойке полузащитников, внезапно твои мысли только об обороне и о том, что делает бегущий на тебя игрок. Это совершенно другое мышление".



"Когда я только пришел в команду, то был центральным нападающим. Я закончил, играя 10-го номера три, четыре, пять лет, и я это обожал".



"Оборона не была моей сильной стороной. Мне не нравилось думать об обороне, да и 10-му номеру не нужно было это делать. Ты лишь думал о том, как заставить свою команду играть, создавать моменты, забивать голы", — сообщил Скоулз Sky Sports.