Скоулз считает, что Фернандеш должен играть 10-го номера
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш должен играть 10-го номера.
На старте нового сезона главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим использует Фернандеша в качестве одного из двух центральных полузащитников, отвечающих за опорную зону.
Обращаясь к собственному опыту, Скоулз советует избавить Фернандеша от оборонительных функций и дать свободу созидания в качестве плеймейкера.
"Он является самым креативным игроком команды, он должен играть 10-го номера, вне всяких сомнений".
"Но его просят делать нечто другое. Это нормально, когда 10-го номера просят сыграть в опорной зоне два-три матча, подменяя травмированного или дисквалифицированного партнера. Но далее тебе становится немного скучно, возвращаясь назад на позицию для обороны".
"Я сам исполнял обе роли. Будучи 10-м номером, в последнюю очередь ты хочешь думать об обороне. Когда ты действуешь в двойке полузащитников, внезапно твои мысли только об обороне и о том, что делает бегущий на тебя игрок. Это совершенно другое мышление".
"Когда я только пришел в команду, то был центральным нападающим. Я закончил, играя 10-го номера три, четыре, пять лет, и я это обожал".
"Оборона не была моей сильной стороной. Мне не нравилось думать об обороне, да и 10-му номеру не нужно было это делать. Ты лишь думал о том, как заставить свою команду играть, создавать моменты, забивать голы", — сообщил Скоулз Sky Sports.
16.09.2025 09:00
Просмотров: 554
Последние комментарии:
Рыжий выдал базу.
да далбоеб этот аморим
Все же просто и очевидно для всех, кроме Аморима - убрать одного ЦЗ и добавить опорника, поднять Бруно на позицию десятого номера.
Ну не играют топы АПЛ в 3 защитника, это для Италии, там эта схема популярна.
