Вальверде считает "Арсенал" одним из фаворитов Лиги Чемпионов

Главный тренер испанского "Атлетика" Эрнест Вальверде назвал "Арсенал" одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Свой путь на общем этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" начнет с матча в Бильбао против "Атлетика" во вторник.



"Арсенал" еще никогда не выигрывал это соревнование, но в прошлом сезоне достиг полуфинала и собрал очень боеспособную команду, как считает Артета.



"Они являются одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов благодаря своим техническим и тактическим умениям, а также победному духу, который Артета привил им".



"Это начало Лиги Чемпионов, и мы играем против команды высокого уровня, как Бильбао и нравится, но мы должны быть очень осторожны и использовать свои возможности. "Арсенал" не прощает", — цитирует Вальверде Sky Sports.