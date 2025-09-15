Руни: "При Амориме МЮ стал только хуже"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что при Рубене Амориме в качестве главного тренера "красные дьяволы" стали играть только хуже.

С момента прихода Аморима в ноябре 2024 никакая другая команда Премьер-Лиги — из находившихся все это время в элите — не набрала очков меньше, чем "Юнайтед".



Руни не нравится критиковать свой бывший клуб, но после поражения 3:0 от "Манчестер Сити" Уэйн был вынужден признать, что "Юнайтед" не прогрессирует при Амориме, а даже наоборот.



"Я хочу поддержать и подбодрить тренера с игроками, насколько это возможно. Но очень сложно сидеть здесь и говорить, что мы наблюдаем прогресс или хотя бы наблюдаем вещи, которые обеспечат нам результаты в ближайшем будущем".



"Мы не наблюдаем ничего из этого, и это очень сложно. Ближе к концу матча показали кадры, как фанаты "Манчестер Юнайтед" покидают стадион".



"Вы могли слышать, что фанаты распевали имя Аморима, но это столь мощное послание, когда фанаты "Юнайтед" уходят с матча".



"В такой момент ты знаешь, что игра закончена, и я думаю, они были очень расстроены тем, что наблюдали. Сложно увидеть, как это может продолжаться".



"Каковы их игровые шаблоны? Что мы наблюдаем? Что может улучшиться со временем?"



"Думаю, после увольнения Тен Хага и назначения Рубена в прошлом году нам говорят, как они будут играть и как все изменится. Думаю, если тренер будет честен с собой, то признает, что стало только хуже", — сообщил Руни в эфире BBC.