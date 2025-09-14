"Ливерпуль" вырвал победу против "Бернли" благодаря пенальти Салаха

Мохамед Салах Пенальти, реализованный Мохамедом Салахом в компенсированное время, принес "Ливерпулю" победу 0:1 на поле "Бернли".

Джош Лоран и Лум Чауна стали новыми лицами в старте "бордовых" относительно предыдущего матча.

Рекордное приобретение Александер Исак не попал в заявку "красных", чей стартовый состав не изменился по сравнению с победой 1:0 над "Арсеналом".

Первое слово в матче сказали хозяева. Джейдон Энтони пробивал почти с границы штрафной площади — немного выше.

Выше пошел мяч у и защитника гостей Ибраимы Конате, который наносил удар головой с метра на 12-й минуте.

Вскоре "Бернли" едва не остался вдесятером, но Лесли Угочукву отделался желтой карточкой за грубый фол на Алексисе Макаллистере. А Милош Керкез схлопотал "горчичник" за симуляцию в чужой штрафной и еще до перерыва был заменен на Энди Робертсона.

"Бордовые" прижимались к своим воротам, но оборонялись довольно надежно, почти не позволяя сопернику создавать явные моменты. За первые 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ.

Во втором тайме "Ливерпуль" усилил давление, став практиковаться в ударах и угловых. Порой было действительно опасно, как после удара Доминика Собослаи, когда свою команду спас Мартин Дубравка.

На 84-й минуте Угочукву был удален за вторую желтую карточку, но хозяева стойко держались даже вдесятером.

Развязка случилась в компенсированное время, когда вышедший на замену Ганнибал Межбри сыграл рукой в свой штрафной, предоставив Мохамеду Салаху возможность реализовать пенальти — 0:1.

"Бернли" оказался очень крепким орешком и остановился в шаге от того, чтобы набрать очко против действующего чемпиона Премьер-Лиги. Однако "Ливерпуль" был настойчив, не опускал рук и в конце концов вытянул счастливый билет.

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1034

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 14.09.2025 18:21 # lovrentiy
    Даже не хочется обсуждать игру, просто наслаждаюсь как полыхают пердаки хейтеров.

    (ответить)

  2. weorlfc 14.09.2025 18:21 # weorlfc
    4 из 4 уровень чемпиона!)

    (ответить)

  3. shearer1 14.09.2025 18:21 # shearer1
    Не пойму Паркера, почему он не заменил Угочукве который висел на жёлтой карточке? Против Ливерпуля чуть подножку поставь - сразу красная или жёлтая, а сами прямой ногой шипами : и ничего...Сами же видели

    (ответить)

  4. b84 14.09.2025 18:20 # b84
    ждем X2 на скаме и день удался))))
    YNWA)))))

    (ответить)

  5. kellborn 14.09.2025 18:18 # kellborn
    Блять, ну вот естественно пенсовский неликвид все заруинил... Ну вот какой долбаеб одобрил этот трансфер? Ну неужели непонятно, что всякую шваль с фамилиями из 30 букв из Челси брать даже за бесплатно нельзя? Ну что за конченый спорт дир у нас?

    (ответить)

  6. b84 14.09.2025 18:18 # b84
    как же бомбит у хуйтерков)))
    YNWA))))))

    (ответить)

  7. superperez101 14.09.2025 18:18 # superperez101
    пёрнли одним словом.
    обратно в клетку

    (ответить)

  8. bembo 14.09.2025 18:18 # bembo
    щас бы смотреть матчи лузерхуя, когда грандфинал инта идет...

    (ответить)

  9. ska-skvo 14.09.2025 18:17 # ska-skvo
    Отскок портовых обрыганов).

    (ответить)

  10. v-0987654321 14.09.2025 18:17 # v-0987654321
    Пенсошаромыги по вылазли

    ахахаха пердаки горят у этих лахов

    Сасите черти

    (ответить)

  11. lfc-krr 14.09.2025 18:14 # lfc-krr
    Матч не смотрел, но судя по стате, там Бернли вообще ничего не сделал.
    У ЛФК xG 2,45. А по игре как? Не заслуженно выиграли? Или по делу все же?

    (ответить)

  12. beatles-red 14.09.2025 18:13 # beatles-red
    Такие победы самые сладкие, после которого пердоны соперников взрываются и летят до стратосферы

    (ответить)

  13. halamadrid94 14.09.2025 18:13 # halamadrid94
    Какая же охуенная эта зеленая форма. Я редко беру формы других клубов, но этот комплект точно будет в моей коллекции. Красота! Ну а матч получился нервный. Пока 100% , но есть большие вопросы по игре.

    (ответить)

  14. meshuggah 14.09.2025 18:11 # meshuggah
    Назовите самую лаки команду за всю историю футбола и это подзалупаль
    Все что я видел за всю историю подзалупаля это исключительно отскоки не одной достойной победы
    начиная с гола фантома, нырок пёсика ба в финале, плечо петуха в другом, картонка в ковидный сезон и нынешние отскоки

    (ответить)

  15. superperez101 14.09.2025 18:11 # superperez101
    пенсы пенсики, не бомбите плиз

    (ответить)

  16. zaeba1l 14.09.2025 18:10 # zaeba1l
    КРУГОМ ВЕРТИТ ЗИМЫ-ЛЕТ
    ОТ СУДЬБЫ СПАСЕНЬЯ НЕТ
    ТОЛЬКО СЛЫШАЛ ТЫ СЛОВА
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!?

    ЭТОТ МИР ПЛЕНЯЕТ НАС,
    НО ОБМАНЕТ СОТЫЙ РАЗ
    И СПАСЕНЬЕ ЛИШЬ В СЛОВАХ
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!?

    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ,

    МУХАММАД РАСУЛЮЛЛАХ!

    НАШИ ЛУЧШИЕ МЕЧТЫ
    ТОНУТ В ГРЯЗИ СУЕТЫ
    ОСТАЮТСЯ ЛИШЬ СЛОВА
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!

    И В ПОСЛЕДНИЙ СМЕРТНЫЙ ЧАС
    ТОЛЬКО ВЕРА ГРЕЕТ НАС
    ВТОРЯТ СЕРДЦЕ И УСТА,
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!

    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ,
    МУХАММАД РАСУЛЮЛЛАХ!

    УТЕШЕНЬЕ МУДРЕЦОВ
    ВДОХНОВЕНЬЕ ХРАБРЕЦОВ
    ПАМЯТЬ ДЕДОВ И ОТЦОВ
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!

    ОТКРОВЕНИЯ СВЯТЫХ
    ОДЕЯНИЯ НАГИХ
    ПРОСВЕТЛЕНИЕ СЛЕПЫХ
    ЛЯ ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!
    МУХАММАД РАСУЛЮЛЛАХ!

    ВЫШЕ ЗВЕЗД НЕБЕСНЫЙ СВЕТ
    НИЧЕГО ДРУГОГО НЕТ
    В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЛИШЬ АЛЛАХ
    ЛА ИЛЛЯХА ИЛЬ АЛЛАХ!


    МУХАММАД РАСУЛ ЛЛАХ!

    YNWA HAX!

    (ответить)

  17. xattoryxattso 14.09.2025 18:10 # xattoryxattso
    БЕРНЛИ БЫЛ ГРАМОТЕН! пространства между линий покрывали, сквирц терялся, на флангах гибридные позиции занимали - салах и гакпо в нокдауне, на контрах за счет ситуативного поднятия обороны и добавления баланса жалили - не идеальный ли матч против картонного чемпика?

    нет, очков за такое не добавляют - пенка по делу, не повезло. лузерпульпри 81 проценте владения мало чего показал, а, почему, - это уже конкретно и дольше надо и можно описывать

    (ответить)

  18. superperez101 14.09.2025 18:10 # superperez101
    чемпионы забивают в самом конце, а не пропускают как псы какие-то
    ну вы поняли

    (ответить)

  19. v-0987654321 14.09.2025 18:09 # v-0987654321
    Пенсоживотные с обвисшими ибалами как у жены Макрона пошли дальше сасать

    Ахахахаха Ани так лахи

    (ответить)

  20. v-0987654321 14.09.2025 18:08 # v-0987654321
    Пенсоишаки шо с вашими ибалами?

    Ахахахахаха Ани так лахи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: