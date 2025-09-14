"Ливерпуль" вырвал победу против "Бернли" благодаря пенальти Салаха
Пенальти, реализованный Мохамедом Салахом в компенсированное время, принес "Ливерпулю" победу 0:1 на поле "Бернли".
Джош Лоран и Лум Чауна стали новыми лицами в старте "бордовых" относительно предыдущего матча.
Рекордное приобретение Александер Исак не попал в заявку "красных", чей стартовый состав не изменился по сравнению с победой 1:0 над "Арсеналом".
Первое слово в матче сказали хозяева. Джейдон Энтони пробивал почти с границы штрафной площади — немного выше.
Выше пошел мяч у и защитника гостей Ибраимы Конате, который наносил удар головой с метра на 12-й минуте.
Вскоре "Бернли" едва не остался вдесятером, но Лесли Угочукву отделался желтой карточкой за грубый фол на Алексисе Макаллистере. А Милош Керкез схлопотал "горчичник" за симуляцию в чужой штрафной и еще до перерыва был заменен на Энди Робертсона.
"Бордовые" прижимались к своим воротам, но оборонялись довольно надежно, почти не позволяя сопернику создавать явные моменты. За первые 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ.
Во втором тайме "Ливерпуль" усилил давление, став практиковаться в ударах и угловых. Порой было действительно опасно, как после удара Доминика Собослаи, когда свою команду спас Мартин Дубравка.
На 84-й минуте Угочукву был удален за вторую желтую карточку, но хозяева стойко держались даже вдесятером.
Развязка случилась в компенсированное время, когда вышедший на замену Ганнибал Межбри сыграл рукой в свой штрафной, предоставив Мохамеду Салаху возможность реализовать пенальти — 0:1.
"Бернли" оказался очень крепким орешком и остановился в шаге от того, чтобы набрать очко против действующего чемпиона Премьер-Лиги. Однако "Ливерпуль" был настойчив, не опускал рук и в конце концов вытянул счастливый билет.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
14.09.2025 18:00
