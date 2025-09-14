Рэднапп: "Гарначо просто уснул в важнейший момент"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп обвинил вингера Алехандро Гарначо в том, что "Челси" упустил победу против "Брентфорда" накануне.

Фабиу Карвалью удалось вырвать для "Брентфорда" ничью 2:2 против "Челси" в компенсированное время, замкнув на дальней штанге скидку партнера головой.



По мнению Рэднаппа, этот спасительный для "пчел" гол находится на совести дебютировавшего за "Челси" Гарначо, который и должен бы опекать Карвалью в этом эпизоде.



"Развитие событий показало, что это была ключевая битва. Гарначо нужно было сделать свою работу, ему нужно было опекать Карвалью".



"Это твоя работа. Все просто. Не теряй своего игрока, ты являешься частью оборонительной линии здесь. Если он примет мяч у тебя за спиной, это будет на тебе. Все остальные пытаются добраться до мяча первыми".



"Это непросто, потому что "Брентфорд" обладает крупными парнями, но Гарначо просто уснул в важнейший момент".



"Идет мяч, у Гарначо нет концентрации, следует скидка, и Карвалью замыкает на дальней штанге", — цитирует Рэднаппа Daily Express.



