Уолкотт: "Родри уже не будет прежним игроком"

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт предупредил, что полузащитник "Манчестер Сити" Родри уже не будет прежним игроком после разрыва крестообразных связок колена.

Год назад в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Родри получил тяжелую травму правого колена, вернувшись на поле только в предпоследнем туре прошлого сезона.



Уолкотт, который знает толк в травмах, уверен, что на возвращение в оптимальную форму у Родри уйдет весь этот сезон, но на прежний уровень 29-летний испанец уже не выйдет.



"У меня самого был разрыв крестообразных связок колена, поэтому проблема с Родри в том, что после такого периода отсутствия... Потребуется некоторое время, чтобы просто снова почувствовать себя нормально. И это тревожно".



"Этот сезон слегка можно списать со счетов. Он уйдет просто на то, чтобы он снова начал получать удовольствие от игры в футбол. Он не будет прежним игроком, просто не будет. Мне грустно это говорить. Я не был прежним игроком. Был элемент, которого я просто лишился в своей игре".



"Думаю, в следующем году для него будет новая нормальность с учетом состояния его коленей, потому что лично у меня проблемы с коленом сохраняются до сих пор. Думаю, со временем они найдут ему замену, потому что они уже не смогут полагаться на него, как прежде".



"Поэтому он оказывается в запасе и играет не так много. Им нужно контролировать состояние его колена. Лично мне это кажется тревожным", — цитирует Уолкотта Daily Mirror.