Берли: "Байындыр абсолютно беспомощен на выходах"

Бывший игрок "Челси" и сборной Шотландии Крейг Берли назвал голкипера "Манчестер Юнайтед" Алтая Байындыра "безнадежным".

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заранее подтвердил, что в дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье ворота команды будет защищать Байындыр.



По мнению Берли, уязвимым местом Байындыра является игра на выходе, поэтому Крейг ожидает, что "Сити" будет стараться это максимально использовать.



"Когда в воротах Байындыр, я бы при каждом стандарте отправлял к воротам Холанда и всех центральных защитников, забивая мяч под перекладину ради удовольствия".



"Черт возьми, я бы даже выполнял вбросы аутов в стиле Рори Делапа, если у "Манчестер Сити" найдется такой игрок. Я бы просто забрасывал мяч в штрафную, потому что он (Байындыр) абсолютно беспомощен на выходах и при игре на верховых мячах — он доказал это", — сообщил Берли ESPN.