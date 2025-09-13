Аморим считает, что Байындыр может стать новым Ван дер Саром

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его голкипер Алтай Байындыр может стать новым Эдвином Ван дер Саром для клуба.

Байындыр защищал ворота "Юнайтед" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, и именно Алтай сыграет против "Манчестер Сити" в воскресенье.



И хотя "Юнайтед" едва приобрел Сенне Ламменса, Аморим готов дать шанс 27-летнему турку утвердиться в качестве первого номера.



"Мы создаем стабильность в клубе, что позволит сделать новых игроков лучше. Если вы вернетесь в прошлое, то увидите, что клуб обладал очень хорошей базой благодаря парням вроде Роя Кина, Гари Невилла, но я также помню, что у игроков мирового уровня вроде Верона возникали проблемы".



"В прошлом у нас была ситуация, когда мы потратили много времени на поиски голкипера, а затем пришел Эдвин Ван дер Сар и выглядел совершенно другим игроков на этой позиции".



"Сейчас происходит другое. Оно происходит, потому что мы не можем выигрывать много трофеев, и это увеличивает давление на каждого игрока, но такого рода моменты были в истории клуба".



"Мы будем стараться обеспечить стабильность и базу, чтобы помочь всем этим игрокам. В данный момент различным игрокам сложно адаптироваться в этом клубе".



"Я надеюсь увидеть на этой неделе, что Алтай Байындыр играет так же хорошо, как и Ван дер Сар. А в будущем им придется сражаться за свое место. Мы как команда можем помочь своим голкиперам стать лучше. Мы делаем это", — цитирует Аморима Sky Sports.