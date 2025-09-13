"Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм"

"Тоттенхэм" одержал свою третью победу в четырех матчах нового сезона Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Вест Хэм" со счетом 0:3.

Из стартового состава "молотобойцев" пропал Никлас Фюллькруг, вместо которого вышел Крисенсио Саммервилл.



В старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Лукас Бергвалл, Хави Симонс и Матис Тель, заменив Родриго Бентанкура, Ришарлисона и Бреннана Джонсона.



Первый опасный момент создали хозяева, но Лукас Пакета, пробивая из пределов штрафной площади на 14-й минуте, слегка не попал в створ.



Спустя пять минут гости ответили. Кристиан Ромеро головой замкнул подачу углового, однако находившийся поблизости Микки Ван де Вен толкнул в спину Кайла Уолкер-Питерса, поэтому гол не был засчитан.



В дальнейшем "Тоттенхэм" имел некоторое игровое преимущество, но для гола до перерыва этого оказалось недостаточно.



Зато сразу в начале второго тайма гол случился. Симонс навесил с углового к дальней штанге, а Пап Матар Сарр без помех пробил головой — 0:1.



А уже на 54-й минуте "Вест Хэм" остался вдесятером, потому что Томаш Соучек получил прямую красную карточку за грубую игру против Жоау Палиньи.



Практически сразу "шпоры" реализовали численное преимущество. Ромеро почти из центрального круга выполнил заброс в штрафную, а Бергвалл пробил головой — 0:2.



Хозяева совсем поникли духом и на 64-й минуте пропустили еще раз. Бергвалл был лишен мяча в чужой штрафной, но снаряд отскочил к Ван де Вену, который пробил в касание — 0:3.



Далее игра совсем успокоилась, последовали многочисленные замены, а болельщики массово потянулись на выход со стадиона.



"Вест Хэм" выглядел не хуже своего соперника в первом тайме, но вторую половину матча совершенно провалил, сгустив тучи над своим главным тренером Грэмом Поттером.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче