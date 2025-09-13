"Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм"
"Тоттенхэм" одержал свою третью победу в четырех матчах нового сезона Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Вест Хэм" со счетом 0:3.
Из стартового состава "молотобойцев" пропал Никлас Фюллькруг, вместо которого вышел Крисенсио Саммервилл.
В старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Лукас Бергвалл, Хави Симонс и Матис Тель, заменив Родриго Бентанкура, Ришарлисона и Бреннана Джонсона.
Первый опасный момент создали хозяева, но Лукас Пакета, пробивая из пределов штрафной площади на 14-й минуте, слегка не попал в створ.
Спустя пять минут гости ответили. Кристиан Ромеро головой замкнул подачу углового, однако находившийся поблизости Микки Ван де Вен толкнул в спину Кайла Уолкер-Питерса, поэтому гол не был засчитан.
В дальнейшем "Тоттенхэм" имел некоторое игровое преимущество, но для гола до перерыва этого оказалось недостаточно.
Зато сразу в начале второго тайма гол случился. Симонс навесил с углового к дальней штанге, а Пап Матар Сарр без помех пробил головой — 0:1.
А уже на 54-й минуте "Вест Хэм" остался вдесятером, потому что Томаш Соучек получил прямую красную карточку за грубую игру против Жоау Палиньи.
Практически сразу "шпоры" реализовали численное преимущество. Ромеро почти из центрального круга выполнил заброс в штрафную, а Бергвалл пробил головой — 0:2.
Хозяева совсем поникли духом и на 64-й минуте пропустили еще раз. Бергвалл был лишен мяча в чужой штрафной, но снаряд отскочил к Ван де Вену, который пробил в касание — 0:3.
Далее игра совсем успокоилась, последовали многочисленные замены, а болельщики массово потянулись на выход со стадиона.
"Вест Хэм" выглядел не хуже своего соперника в первом тайме, но вторую половину матча совершенно провалил, сгустив тучи над своим главным тренером Грэмом Поттером.
В ранее опубликованных записях Флорентино Перес называл бывших игроков "Реала" Рауля и Икера Касильяса величайшими аферистами в истории клуба
ТАСС, 14 июля. Испанская газета El Confidential опубликовала разговор президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, в котором он назвал португальского футболиста Криштиану Роналду идиотом, а его соотечественника тренера Жозе Моуринью ненормальным.
Издание опубликовало запись третьего телефонного разговора от октября 2012 года, в нем Перес резко критикует Роналду и Моуринью, которые на тот момент находились в "Реале". В ранее опубликованных записях Перес называл бывших игроков "Реала" Рауля и Икера Касильяса "величайшими аферистами" в истории клуба. Во вторник Перес заявил, что эти записи опубликовывают противники создания Суперлиги, а все его фразы про бывших футболистов "Реала" вырваны из контекста.
"Он (Роналду) сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек, - сказал Перес. - Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он бы не делал все то, что делает".
Также Перес раскритиковал работу Моуринью, возглавлявшего клуб в тот момент. "Моуринью идиот, - заявил он. - Дело не в том, что он не хочет играть. Он немного ненормальный. Он видит, что игроки ведут себя как избалованные дети с большим эго и ничего не делает".
