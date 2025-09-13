Батт опасается, что Шешко повторит судьбу Хейлунда

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Никки Батт считает, что нужно обеспечить время и терпение нападающему Беньямину Шешко, чтобы тот не превратился в очередного Расмуса Хейлунда.

Разочаровавшись в Хейлунде за два сезона, "Юнайтед" отправил Расмуса в "Наполи" и взамен купил Шешко у "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов.



Батт опасается, что "Юнайтед" наступает на грабли, вновь делая ставку на молодого игрока из-за рубежа без опыта выступлений в Премьер-Лиге.



"Думаю, ему потребуется время. Думаю, именно поэтому же Хейлунд... Думаю, мы его (Хейлунда) немного подвели, когда он пришел. Он был молодым игроком, когда пришел в клуб, ему было некому помочь, и история словно повторяется".



"Я просто надеюсь, они не повторят ту же ошибку с этим игроком, потому что он молод и не имеет опыта в Премьер-Лиге. Поэтому я бы предпочел увидеть в "Манчестер Юнайтед" Олли Уоткинса или кого-нибудь, кто знает лигу и может помогать молодежи".



"Поэтому, надеюсь, они не ожидают, что он сходу заиграет и будет забивать голы. Разумеется, все этого хотят от него, но это сложно требовать от молодого игрока без опыта, который только пришел в этот футбольный клуб", — цитирует Батта Daily Mirror.