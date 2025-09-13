Батт опасается, что Шешко повторит судьбу Хейлунда
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Никки Батт считает, что нужно обеспечить время и терпение нападающему Беньямину Шешко, чтобы тот не превратился в очередного Расмуса Хейлунда.
Разочаровавшись в Хейлунде за два сезона, "Юнайтед" отправил Расмуса в "Наполи" и взамен купил Шешко у "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов.
Батт опасается, что "Юнайтед" наступает на грабли, вновь делая ставку на молодого игрока из-за рубежа без опыта выступлений в Премьер-Лиге.
"Думаю, ему потребуется время. Думаю, именно поэтому же Хейлунд... Думаю, мы его (Хейлунда) немного подвели, когда он пришел. Он был молодым игроком, когда пришел в клуб, ему было некому помочь, и история словно повторяется".
"Я просто надеюсь, они не повторят ту же ошибку с этим игроком, потому что он молод и не имеет опыта в Премьер-Лиге. Поэтому я бы предпочел увидеть в "Манчестер Юнайтед" Олли Уоткинса или кого-нибудь, кто знает лигу и может помогать молодежи".
"Поэтому, надеюсь, они не ожидают, что он сходу заиграет и будет забивать голы. Разумеется, все этого хотят от него, но это сложно требовать от молодого игрока без опыта, который только пришел в этот футбольный клуб", — цитирует Батта Daily Mirror.
13.09.2025 11:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шешко топчик, хорошая покупка, пора ему уже на повышение.
(ответить)
бздливый батт хед
даже дерево, растущее перед воротами соперников забило бы больше, чем ты
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий