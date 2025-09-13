"Сити" заявил Калвина Филлипса на Премьер-Лигу

"Манчестер Сити" включил полузащитника Калвина Филлипса в свою заявку на сезон Премьер-Лиги.

До вечера пятницы всем командам Премьер-Лиги было положено подать заявку на сезон 2025/26, имея возможность включить в список до 25 игроков, без учета молодежи.



"Сити" использовал 23 слота в своем основном списке, и одним из заявленных "горожанами" игроков оказался Филлипс, сообщает Evening Standard.



Прошлый сезон 29-летний англичанин провел в аренде в "Ипсвиче", а до этого совершил командировку в "Вест Хэм".



Изначально ожидалось, что Филлипс покинет "Сити" минувшим летом, но Калвин этого не сделал и теперь может неожиданно получить второй шанс у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который прежде его публично критиковал за плохую физическую форму.



Добавим, в 2022 году "Сити" приобрел Филлипса у "Лидса" за 45 миллионов фунтов. Свой последний матч за "горожан" Калвин сыграл на клубном Чемпионате Мира в декабре 2023.