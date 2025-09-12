Ола Айна пропустит три месяца

"Ноттингем Форест" подтвердил потерю правого защитника Олы Айны с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Айна получил в начале матча за сборную Нигерии против ЮАР в минувший вторник (1:1).



"Форест" не уточняет сроки отсутствия Айны, однако BBC утверждает, что 28-летний африканец пропустит три месяца.



Теперь "Форест" собирается убрать Айну из своей заявки на первую половину сезона Премьер-Лиги, вместо Олы добавив в список нападающего Тайво Авоньи.



Добавим, Айна целиком сыграл все три первых матча "лесников" в новом сезоне Премьер-Лиги. За всю прошлую кампанию английского первенства Ола пропустил лишь три поединка.