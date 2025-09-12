Эмери — цель номер один МЮ на замену Амориму

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери является целью номер один "Манчестер Юнайтед" на замену Рубену Амориму.

Аморим тренирует "Юнайтед" с ноября 2024, прошлый сезон завершив только на 15-м месте в Премьер-Лиге.

Таких поблажек, как в своем дебютном сезоне, Аморим уже не получит. "Юнайтед" основательно укрепил свой состав летом, и теперь от Рубена ожидают результатов.

Пока что Амориму не грозит увольнение, но "Юнайтед" хочет быть готовым на случай, если смена главного тренера станет неизбежной.

Как сообщает Football Insider, со стороны "Юнайтед" растет интерес к Эмери, чей проект в "Вилле" был поставлен под угрозу из-за жестких ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей.

За исключением арендованных Харви Эллиотта и Джейдона Санчо, "Вилла" не получила качественного усиления в летнее трансферное окно, но уровень тренерской работы Эмери не вызывает вопросов.




  1. arsfann 12.09.2025 10:35 # arsfann
    О каком уровне идёт речь,если вилла с этим на предпоследнем месте? Ну а коровнику даже сизоносый уже не поможет.

  2. ilovemanutd 12.09.2025 10:32 # ilovemanutd
    https://s7.ezgif.com/tmp/ezgif-7645d258ec2eb6.gif

  3. closer 12.09.2025 10:26 # closer
    ЛЕ наш

