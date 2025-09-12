Постекоглу: "Я особо не взаимодействовал с Леви"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу высказался о своих отношениях с Даниэлем Леви и признался, что не был удивлен решением бывшего президента "Тоттенхэма" уволить его.

Леви уволил Постекоглу из "Тоттенхэма" через 16 дней после победы в финале Лиги Европы, однако это не стало сюрпризом для Анге на фоне провальных результатов в Премьер-Лиги.



На своей первой пресс-конференции в "Форест" Постекоглу вспомнил о Леви, которого недавно самого попросили на выход из "Тоттенхэма".



"Не думаю, что это подходящее место, чтобы подолгу говорить об этом. Повторюсь, я особо не взаимодействовал с Даниэлем. Я был занят ежедневной рутиной и делал то, что должен делать".



"Он находился там очень долго. Он инвестировал чертовски много в футбольный клуб в плане того, чего они достигли".



"Разумеется, он назначил меня, поэтому я должен быть благодарен за это. Надеюсь, я отблагодарил его, выиграв трофей, чего у них давно не было".



"Мое увольнение? Это не было приятно, но я знал, что это назревало, поэтому это не стало сюрпризом. Я знал, что это произойдет, задолго до финала, но мы все равно выиграли его, устроили парад и провели замечательные три дня. Я не хотел портить эту атмосферу, но я знал, что вопрос решен".



"Как мне кажется, у меня было время осмыслить это. Не имеет значения, ощущал ли я несправедливость, потому что другие люди принимают эти решения. Это зависит от них, поэтому вам нужно спросить их, каковы их причины".



"Я знаю лишь то, что два года там были настоящим испытанием, но у нас в футбольном департаменте были великолепные люди", — цитирует Постекоглу Daily Mirror.