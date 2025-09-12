"Арсенал" предложил Салиба новый пятилетний контракт
"Арсенал" сделал своему защитнику Вильяму Салиба предложение о новом долгосрочном контракте.
Своей игрой за "Арсенал" Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, сформировав великолепную связку с Габриэлем Магальяэсом.
Сейчас Салиба уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и "Реал" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг 24-летнего игрока сборной Франции.
Однако "Арсенал" совершенно не помышляет о расставании с Салиба и сейчас, утверждает Foot Mercato, предложил Вильяму новую сделку до 2030 года на улучшенных условиях.
12.09.2025 06:00
Просмотров: 76
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: