"Арсенал" предложил Салиба новый пятилетний контракт

Вильям Салиба "Арсенал" сделал своему защитнику Вильяму Салиба предложение о новом долгосрочном контракте.

Своей игрой за "Арсенал" Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, сформировав великолепную связку с Габриэлем Магальяэсом.

Сейчас Салиба уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и "Реал" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг 24-летнего игрока сборной Франции.

Однако "Арсенал" совершенно не помышляет о расставании с Салиба и сейчас, утверждает Foot Mercato, предложил Вильяму новую сделку до 2030 года на улучшенных условиях.




Дата 12.09.2025 06:00

