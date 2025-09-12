"Юнайтед" отправил Онана в "Трабзонспор"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана завершил свой переход в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.

"Трабзонспор" одолжил Онана до конца сезона 2025/26 с полным покрытием зарплаты и без арендной платы. Опция выкупа также не предусмотрена, поэтому следующим летом Андре вернется в "Юнайтед".



"Юнайтед" смог отпустить Онана на побережье Черного моря после того, как перед самым закрытием летнего трансферного окна приобрел у "Антверпена" Сенне Ламменса, который теперь будет сражаться за роль первого номера "красных дьяволов" с Алтаем Байындыром.



Именно Байындыр защищал ворота "Юнайтед" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, тогда как Онана лишь провел сенсационно проигранный "дьяволами" поединок Кубка Лиги против "Гримсби" из Лиги Два.



Всего Онана сыграл 102 матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Интера" за 47.2 млн. фунтов, сменив на "Олд Траффорд" Давида Де Хеа, с которым бывший главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг решил не продлевать контракт.



На протяжении двух своих лет в "Юнайтед" Онана регулярно допускал грубые ошибки, что в конечном счете и подтолкнуло "дьяволов" к расставанию с 29-летним камерунцем.



Также нынешний наставник "Юнайтед" Рубен Аморим держал в голове, что зимой Онана придется уехать на Кубок Африки.



