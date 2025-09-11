Футбольная Лига обсуждает расширение плей-офф Чемпионшипа

Футбольная Лига ведет переговоры о расширении количества попадающих в плей-офф Чемпионшипа команд с четырех до пяти.

Сейчас правила таковы, что первые две команды по итогам регулярного сезона Чемпионшипа повышаются в классе напрямую, а третья путевка в Премьер-Лигу разыгрывается через плей-офф, куда попадают те, кто финишировал с третьего по шестое место.



Но вскоре для того, чтобы претендовать на попадание в Премьер-Лигу, может хватить и восьмого места, и это была бы самая радикальная реформа существующей системы за более чем 30 лет, отмечает Daily Mirror.



Если эта идея получит одобрение, то в плей-офф пятая команда сыграет дома с восьмой, шестая — дома с седьмой. Это будут одноматчевые противостояния.



Далее победители этих двух матчей выйдут на третью и четвертую команды, и здесь противостояния уже будут двухматчевыми. Победитель плей-офф будет привычно определен с помощью финала на "Уэмбли".



Добавим, похожий формат используется в Национальной Лиге и в итальянской Серии Б и имеет хороший отклик от клубов и фанатов.