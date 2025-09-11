Полузащитник "Челси" Дариу Эссугу пропустит минимум 12 недель после перенесенной операции на бедре.

Эссугу повредил свое бедро на тренировке молодежной сборной Португалии U-21 в этот международный перерыв. В минувший вторник Дариу был успешно прооперирован.



По информации The Athletic, восстановление Эссугу займет минимум 12 недель, а это означает, что до конца календарного года "Челси" остался без страховки для Мойсеса Кайседо в опорной зоне.



Эссугу успел сыграть только три матча за "Челси" после своего перехода из "Спортинга" за 18.8 млн. фунтов в июне, причем все три пришлись на клубный Чемпионат Мира.



Это уже третья крупная потеря "Челси" в этом сезоне. Помимо 20-летнего португальца, с серьезными травмами также отсутствуют защитник Леви Колуилл и нападающий Лиам Делап.