Эссугу пропустит минимум 12 недель
Полузащитник "Челси" Дариу Эссугу пропустит минимум 12 недель после перенесенной операции на бедре.
Эссугу повредил свое бедро на тренировке молодежной сборной Португалии U-21 в этот международный перерыв. В минувший вторник Дариу был успешно прооперирован.
По информации The Athletic, восстановление Эссугу займет минимум 12 недель, а это означает, что до конца календарного года "Челси" остался без страховки для Мойсеса Кайседо в опорной зоне.
Эссугу успел сыграть только три матча за "Челси" после своего перехода из "Спортинга" за 18.8 млн. фунтов в июне, причем все три пришлись на клубный Чемпионат Мира.
Это уже третья крупная потеря "Челси" в этом сезоне. Помимо 20-летнего португальца, с серьезными травмами также отсутствуют защитник Леви Колуилл и нападающий Лиам Делап.
11.09.2025 19:00
Просмотров: 111
