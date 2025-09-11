Дисаси объяснил, почему отказал "Вест Хэму"

Защитник "Челси" Аксель Дисаси объяснил, почему он отказался от перехода в "Вест Хэм" на исходе летнего трансферного окна.

Дисаси так и не покинул "Челси" в летнее окно и теперь рискует остаться без игровой практики до января, как и Давид Датро Фофана с Рахимом Стерлингом.



По словам Дисаси, он отказал не только "Вест Хэму", но и "Борнмуту", потому что хотел вернуться в "Монако", но "Челси" не смог договориться с клубом Лиги 1.



"В период между предложениями от "Борнмута" и "Вест Хэма" поступил запрос от "Монако", и это ударило по мне в эмоциональном плане".



"Я провел три невероятных года в "Монако". Когда они обратились, нахлынули все эти воспоминания. "Монако" — мой дом".



"Я надеялся, что "Челси" найдет решение, которое позволит мне отправиться в аренду. Я до последней минуты стремился перейти в "Монако", — цитирует Дисаси Daily Mail.