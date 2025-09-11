Байчетич возобновил тренировки с "Ливерпулем"
Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич вернулся к тренировкам с первой командой.
Байчетич стремительно ворвался на сцену при Юргене Клоппе, сыграв 19 матчей за "Ливерпуль" в сезоне 2022/23.
Однако продолжить свое развитие Байчетичу помешали травмы, последняя из которых — задней поверхности бедра — случилась во время аренды Стефана в "Лас-Пальмасе" во второй половине прошлого сезона.
В начале лета 20-летний испанец перенес операцию, лишь в прошлом месяце приступив к занятиям в тренажерном зале, сообщает Daily Mirror.
Сейчас Байчетич сделал следующий шаг в своем восстановлении, приступив к тренировкам в общей группе. Вскоре Стефан сможет претендовать на свои первые минуты в новом сезоне.
11.09.2025
