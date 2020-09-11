Фердинанд: "Уход Онана — правильный шаг"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд одобрил решение своего клуба избавиться от голкипера Андре Онана.

На днях стало известно, что "Юнайтед" согласовал переход Онана в "Трабзонспор" на правах аренды до лета 2026.



Онана был первым номером "Юнайтед" на протяжении двух своих сезонов после перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов, однако Андре не оправдал ожиданий, поэтому Фердинанд доволен, насколько безжалостным стал клуб в отношении такого рода игроков.



"Спорно?! Думаете, это спорно?"



"Кажется Омар Беррада, который отвечает за футбольные операции в клубе, дал ясно понять, что они не будут терпеть игроков, которые больше не заслуживают быть в этом футбольном клубе".



"Они не будут терпеть игроков, которые либо недостаточно хороши, либо недостаточно хорошо играли, либо они не являются правильными людьми для футбольного клуба".



"Они не собираются их терпеть, как не терпят плохие запахи. Думаю, мы слишком долго это терпели в нашем футбольном клубе".



"Нам приходилось оставлять игроков у себя по финансовым соображениям. Нам приходилось удерживать их, сидеть с ними и страдать от некоторых из этих игроков".



"Думаю, это шаг в правильном направлении. Я рад, что пришедшие игроки добавили скорости, динамизма и голевой угрозы, но еще больше я рад тому, как они избавились от игроков, которых, как посчитал клуб, здесь был не должно".



"Это важный аспект и, возможно, важнее, чем пришедшие игроки, потому что это является замечательным и сильным посланием находящимся здесь игрокам: ты не задержишься здесь, если не будешь тем, кем мы хотим".



"Так должно быть в каждом клубе. Если ты не являешься правильным игроком для футбольного клуба, тебе пора на выход", — цитирует Фердинанда Daily Mail.