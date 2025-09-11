Роджерс польщен сравнением с Гаскойном

Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс отреагировал на сравнение с легендарным Полом Гаскойном.

В минувший вторник 23-летний Роджерс помог сборной Англии разгромить Сербию в отборе к ЧМ-2026, став автором одного из голов.



В Белграде Роджерс сыграл на позиции 10-го номера, напомнив бывшему капитану "Манчестер Юнайтед" Рою Кину самого Гаскойна, и Морган польщен таким сравнением.



"Это замечательный комплимент, особенно с учетом того, кто меня сравнивает и с кем. Приятно слышать такие вещи от легенд футбола и людей, которые смотрят игру".



"Я должен сохранять почву под ногами, сохранять холодную голову, потому что я хочу становиться лучше и прибавлять".



"Я видел ролики с ним (Гаскойном), он был легендарным игроком и тем, чьи ролики ты смотришь в архивах. Я не видел его игру своими глазами, я был, наверное, слишком молод для этого, но да, я видел ролики", — цитирует Роджерса Sky Sports.