"Юнайтед" задумывается о покупке Андерсона в январе

"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" оставил свой центр поля без усиления, однако TEAMtalk утверждает, что "красные дьяволы" планируют приобрести двух полузащитников в 2026 году: одного — в январе, другого — следующим летом.



Одним из полузащитников, находящихся на радаре у "Юнайтед", является 22-летний Андерсон. Эллиот произвел впечатление на "дьяволов" своим прогрессом в этом году.



Андерсон помог "Форест" квалифицироваться в еврокубки в прошлом сезоне, а в этот международный перерыв провел два своих первых матча за сборную Англии, в обоих забирая награду лучшему игроку.



Летом 2024 "Форест" приобрел Андерсона у "Ньюкасла" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, поэтому переманить Эллиота, учитывая его прогресс с тех пор, будет непросто и недешево.