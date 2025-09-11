Баллак: "Переход в "Баварию" не имел бы смысла для Вирца"
Бывший полузащитник "Челси", "Баварии" и "Байера" Михаэль Баллак одобрил решение плеймейкера Флориана Вирца перейти в "Ливерпуль".
Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов.
На Вирца также претендовала "Бавария", но Флориан отверг интерес чемпионов Бундеслиги, и Баллак отлично понимает, почему.
"Переход в "Баварию" не имел бы смысла для Вирца. Конечно, он выигрывал бы титулы там. Но по-прежнему ли Бундеслига была бы вызовом высочайшего уровня для него? Нет, потому что Бундеслига осталась позади Премьер-Лиги много лет назад".
"Такова реальность. Поэтому в общем случае Бундеслига больше не привлекательна для игроков абсолютного топ-уровня. Поэтому необходимы изменения", — цитирует Баллака Liverpool Echo.
11.09.2025 08:00
АПЛ была всегда на голову выше Бундес лиги, разве нет?
