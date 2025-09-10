Тухель не боится оставить за бортом больших игроков

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не боится оставить за бортом больших игроков.

В стартовом составе англичан на матч против Сербии накануне только четверо могли похвастать 20 или более поединками за национальную команду.



Тухель оставил на лавке ряд опытных игроков, тогда как Харри Магуайр, Трент Александер-Арнольд, Кайл Уолкер, Джек Грилиш и Фил Фоден не были вызваны вовсе.



Тухель чувствует, что так уровень конкуренции в сборной будет только выше, и для Томаса нет авторитетов.



"Я всегда был смелым — вы знаете это. Мы уже приняли ряд смелых решений. Мы вызвали только 21 полевого игрока, чтобы поддержать уровень конкуренции".



"У нас есть реальная конкуренция, и если ты вызван, значит ты находишься в своей лучшей форме и проявляешь себя наилучшим образом. Получить вызов — это привилегия. А дальше ты должен сражаться за свое место и помогать всем быть лучше и расти. Это мы и делали".



"Если большой игрок не едет на турнир, нам нужны решения. Если он пропускает сбор, нам нужны решения. Нам нужно сосредоточиться на парнях, которые доступны и готовы быть лучшей версией себя, лучшим партнером по команде, как только возможно", — цитирует Тухеля The Guardian.