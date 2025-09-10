Вест Хэм" подтвердил возвращение Фабиански
"Вест Хэм" подтвердил возвращение в клуб голкипера Лукаша Фабиански.
Фабиански стал свободным агентом в конце прошлого сезона, однако уход Уэса Фодерингема в "Арис" открыл дверь к возвращению 40-летнего поляка в лондонский клуб.
За семь сезонов в "Вест Хэме" Фабиански провел 216 матчей, выиграв Лигу Конференций в 2023 году. Также Лукаш признавался лучшим игроком "молотобойцев" в кампании 2018/19.
Новый контракт Фабиански рассчитан до конца сезона 2025/26, и на сей раз ветеран будет только третьим голкипером команды Грэма Поттера, страхуя Мадса Хермансена и Альфонса Ареоля.
10.09.2025 19:00
Просмотров: 369
Михайло, сайт фанатов АПЛ как то уже превратился в передачи Малахова((( где можно только поржать и посочувствовать плохой игре актеров и посочувствовать... А где про ФУТБОЛ и АПЛ? Дайте ссылочку
Всем болелам ПривеД!!! Ну и прочему мусору тут не хватать... Ну ждём суждений о футболе дайте старому посмеяться
