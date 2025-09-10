Вест Хэм" подтвердил возвращение Фабиански

Лукаш Фабиански "Вест Хэм" подтвердил возвращение в клуб голкипера Лукаша Фабиански.

Фабиански стал свободным агентом в конце прошлого сезона, однако уход Уэса Фодерингема в "Арис" открыл дверь к возвращению 40-летнего поляка в лондонский клуб.

За семь сезонов в "Вест Хэме" Фабиански провел 216 матчей, выиграв Лигу Конференций в 2023 году. Также Лукаш признавался лучшим игроком "молотобойцев" в кампании 2018/19.

Новый контракт Фабиански рассчитан до конца сезона 2025/26, и на сей раз ветеран будет только третьим голкипером команды Грэма Поттера, страхуя Мадса Хермансена и Альфонса Ареоля.




