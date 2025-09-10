Мармуш пропустит дерби Манчестера
Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу.
Напомним, накануне Мармуш получил травму колена в самом начале матче сборной Египта против Буркина-Фасо в рамках отбора к ЧМ-2026 (0:0).
Как сообщает Sky Sports, по возвращении в Египет 26-летний Мармуш прошел углубленное обследование, которое обнаружило ушиб связок правого колена.
И хотя эта травма не является серьезной, она не оставляет Мармушу шансов принять участие в дерби Манчестера на "Этихад".
Точные сроки восстановления Мармуша станут известны после того, как Омар прибудет в Манчестер и будет осмотрен медиками "Сити".
10.09.2025 18:00
Просмотров: 174
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
один х*й, сосити все ровно будет заглатывать как мамка hunter022
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий