Мармуш пропустит дерби Манчестера

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу.

Напомним, накануне Мармуш получил травму колена в самом начале матче сборной Египта против Буркина-Фасо в рамках отбора к ЧМ-2026 (0:0).



Как сообщает Sky Sports, по возвращении в Египет 26-летний Мармуш прошел углубленное обследование, которое обнаружило ушиб связок правого колена.



И хотя эта травма не является серьезной, она не оставляет Мармушу шансов принять участие в дерби Манчестера на "Этихад".



Точные сроки восстановления Мармуша станут известны после того, как Омар прибудет в Манчестер и будет осмотрен медиками "Сити".