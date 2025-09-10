Мармуш пропустит дерби Манчестера

Омар Мармуш Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу.

Напомним, накануне Мармуш получил травму колена в самом начале матче сборной Египта против Буркина-Фасо в рамках отбора к ЧМ-2026 (0:0).

Как сообщает Sky Sports, по возвращении в Египет 26-летний Мармуш прошел углубленное обследование, которое обнаружило ушиб связок правого колена.

И хотя эта травма не является серьезной, она не оставляет Мармушу шансов принять участие в дерби Манчестера на "Этихад".

Точные сроки восстановления Мармуша станут известны после того, как Омар прибудет в Манчестер и будет осмотрен медиками "Сити".




Метки Манчестер Сити, Мармуш, сборная Египта, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2025 18:00

Последние комментарии:




  1. jabajaba 10.09.2025 18:09 # jabajaba
    один х*й, сосити все ровно будет заглатывать как мамка hunter022

    (ответить)

