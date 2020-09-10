МЮ получил предложение от "Эюпспора" по Маласиа

"Манчестер Юнайтед" получил предложение от турецкого "Эюпспора" насчет аренды защитника Тирелла Маласиа.

Маласиа выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов в 2022 году.



В течение этого времени 26-летний голландец сыграл лишь 47 матчей за "Юнайтед", 39 из которых приходятся на его дебютный сезон в клубе.



Этим летом, вернувшись из аренды в ПСВ, Маласиа тренировался отдельно от первой команды "Юнайтед". Тирелл не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, поэтому "дьяволы" готовы принять предложение "Эюпспора".



Как сообщает talkSPORT, в данный момент Маласиа еще размышляет над переходом в "Эюпспор". У Тирелла есть время до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Турции.