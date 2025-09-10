Фостер считает риском ставку "Юнайтед" на Ламменса

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер считает, что "красные дьяволы" крупно рискуют, делая ставку на вратаря Сенне Ламменса.

На исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Ламменса у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов. А сейчас "дьяволы" расчищают 23-летнему бельгийцу место в стартовый состав, отправляя Андре Онана в "Трабзонспор".



Однако Фостер не уверен, что Ламменс готов к игре на уровне Премьер-Лиги, особенно за такую проблемную команду, как "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" взял парня из бельгийской лиги, который никогда не играл за взрослую сборную Бельгии".



"За свою карьеру он сыграл около 60 матчей в первой команде, и они ожидают, что этот парень сможет адаптироваться не только к "Манчестер Юнайтед", но и к Премьер-Лиге. Это выглядит сомнительно".



"Я бы не ожидал, что какая-либо команда Премьер-Лиги подпишет голкипера из бельгийской лиги, который никогда не играл за свою сборную, даже не играл за новичка Премьер-Лиги и не был игроком стартового состава. Это такой риск", — цитирует Фостера Daily Mirror.