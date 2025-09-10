Тухель: "Гехи является примером"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выступил с похвалой в адрес защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Гехи выходил в стартовом составе на оба матча англичан в этот международный перерыва, против Андорры и Сербии, причем во втором из них Марк даже отметился голом.



Гехи показал отличную игру, не поддавшись разочарованию от сорвавшегося перехода в "Ливерпуль", и после победы 0:5 в Белграде Тухель назвал Марка "идеальным партнером по команде".



"Он является примером того, как парни вели себя во время этого сбора. Именно таким образом. Они оставили свои личные интересы в стороне, это была лучшая командная игра, что только возможна. И он (Гехи) сыграл великолепным образом. Он очень хорошо выступал за "Кристал Пэлас", и сегодня показал это снова", — сообщил Тухель ITV.