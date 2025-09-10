"Вест Хэм" отказался от приглашения Онана
Перед закрытием летнего трансферного окна "Вест Хэм" отказался от возможности арендовать голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.
По информации talkSPORT, Онана был предложен "Вест Хэму" перед тем, как согласился перейти в "Трабзонспор".
"Вест Хэм" хотел укрепить свой последний рубеж, однако после позорного для "Юнайтед" матча Кубка Лиги против "Гримсби" президент "молотобойцев" Дэвид Салливан передумал приглашать Онана и теперь собирается вернуть 40-летнего Лукаша Фабиански.
Онана опасался, что с приходом Сенне Ламменса станет только третьим голкипером "Юнайтед", даже не попадая в заявку на матчи, поэтому 29-летний камерунец решился на смену клуба и остаток этого сезона проведет в Турции.
10.09.2025 10:00
Просмотров: 226
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: