Мармуш получил травму колена перед дерби Манчестера

Омар Мармуш Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш получил травму колена за считанные дни до дерби против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.

26-летний Мармуш пострадал уже на четвертой минуте матча сборной Египта против Буркина-Васо в Уагадугу накануне.

Мармуш попробовал продолжить игру, но дискомфорт в колене был слишком силен, и на девятой минуте Омар был заменен, сообщает BBC.

В среду утром, по возвращении египтян в Каир, Мармушу будет сделан рентген, однако это тревожно для "Сити", учитывая близость дерби Манчестер на "Этихад" в ближайшее воскресенье.

Добавим, Мармуш выходил в стартовом составе "Сити" на оба последних матча, но и "Тоттенхэму", и "Брайтону" "горожане" проиграли.




Метки Манчестер Сити, Мармуш, сборная Египта, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 513

  1. bmw-e34 10.09.2025 08:03 # bmw-e34
    Зае6али эти сборные. То ритм сбивают, то травмы, то перелеты.

    Собрались в конце сезона на 1 месяц и сыграли бы все матчи сразу.

