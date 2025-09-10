Мармуш получил травму колена перед дерби Манчестера
Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш получил травму колена за считанные дни до дерби против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.
26-летний Мармуш пострадал уже на четвертой минуте матча сборной Египта против Буркина-Васо в Уагадугу накануне.
Мармуш попробовал продолжить игру, но дискомфорт в колене был слишком силен, и на девятой минуте Омар был заменен, сообщает BBC.
В среду утром, по возвращении египтян в Каир, Мармушу будет сделан рентген, однако это тревожно для "Сити", учитывая близость дерби Манчестер на "Этихад" в ближайшее воскресенье.
Добавим, Мармуш выходил в стартовом составе "Сити" на оба последних матча, но и "Тоттенхэму", и "Брайтону" "горожане" проиграли.
10.09.2025 08:00
Последние комментарии:
Зае6али эти сборные. То ритм сбивают, то травмы, то перелеты.
Собрались в конце сезона на 1 месяц и сыграли бы все матчи сразу.
