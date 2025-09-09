"Вест Хэм" договаривается о возвращении Фабиански
"Вест Хэм" договаривается о возвращении в клуб голкипера Лукаша Фабиански.
"Вест Хэм" попрощался с Фабиански в конце прошлого сезона. Лукаш покинул лондонский клуб свободным агентом после семи лет выступлений.
С тех пор Фабиански так и не нашел другое пристанище, а "Вест Хэм" в минувший понедельник отправил Уэса Фодерингема в кипрский "Арис".
Отъезд Фодерингема в Лимассол открыл дверь к возвращению Фабиански в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.
По всей видимости, 40-летний поляк станет только третьим голкипером "Вест Хэма", позади Мадса Хермансена и Альфонса Ареоля.
09.09.2025 22:00
Просмотров: 293
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нахер ему только это надо? Неужели не все деньги еще заработал? Лучше бы купил бы яхту и отправился бы чиллить в Тихий Океан
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий