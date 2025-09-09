"Вест Хэм" договаривается о возвращении Фабиански

Лукаш Фабиански "Вест Хэм" договаривается о возвращении в клуб голкипера Лукаша Фабиански.

"Вест Хэм" попрощался с Фабиански в конце прошлого сезона. Лукаш покинул лондонский клуб свободным агентом после семи лет выступлений.

С тех пор Фабиански так и не нашел другое пристанище, а "Вест Хэм" в минувший понедельник отправил Уэса Фодерингема в кипрский "Арис".

Отъезд Фодерингема в Лимассол открыл дверь к возвращению Фабиански в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По всей видимости, 40-летний поляк станет только третьим голкипером "Вест Хэма", позади Мадса Хермансена и Альфонса Ареоля.




09.09.2025

Последние комментарии:




  1. high-malvern 09.09.2025 22:07 # high-malvern
    Нахер ему только это надо? Неужели не все деньги еще заработал? Лучше бы купил бы яхту и отправился бы чиллить в Тихий Океан

    (ответить)

