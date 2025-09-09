"Челси" потерял Эссугу
"Челси" объявил, что полузащитник Дариу Эссугу перенес операцию на бедре.
Минувшим летом "Челси" приобрел Эссугу у "Спортинга" за 18.8 млн. фунтов, пригласив Дариу на роль дублера для Мойсеса Кайседо в опорной зоне.
Эссугу успел выиграть с "Челси" клубный Чемпионат Мира и попал в заявку "синих" на Лигу Чемпионов, хотя в Премьер-Лиге пока не дебютировал за "синих".
Однако теперь "Челси" остался на некоторое время без страховки для Кайседо, потому что на тренировке молодежной сборной Португалии U-21 в этот международный перерыв у Эссугу возникла мышечная проблема в правом бедре.
В опубликованном во вторник заявлении "Челси" говорится, что 20-летний полузащитник был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации на базе в Кобхэме.
