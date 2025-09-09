Льюис-Скелли не попадет в заявку англичан на матч против Сербии

Защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли не попадет в заявку сборной Англии на матч против Сербии в рамках отбора к ЧМ-2026 во вторник вечером.

18-летний Льюис-Скелли тренировался в общей группе в понедельник утром, затем улетев со сборной Белград.



На этот выезд главный тренер англичан Томас Тухель взял 24 игроков, но правила УЕФА позволяют включить в заявку на матч только 23, отмечает Evening Standard.



И если в субботу против Андорры лишним оказался защитник "Байера" Джарелл Куанса, то на сей раз за бортом остался Льюис-Скелли.



Отметим, что Льюис-Скелли утвердился основным левым защитником англичан при Тухеле, упомянутый матч против Андорры в прошлую субботу сыграв целиком.