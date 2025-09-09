Кейн: "Леви был великолепным президентом для "Тоттенхэма"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что Даниэль Леви был "великолепным президентом" для их бывшего клуба "Тоттенхэма".

В прошлый четверг "Тоттенхэм" объявил о расставании с Леви, который провел на своем посту почти четверть века, а два года назад продал Кейна в "Тоттенхэм".



И хотя Кейн не завоевал никаких трофеев в "Тоттенхэме" при Леви, у Харри остались самые положительные воспоминания насчет Даниэля.



"Разумеется, это немного удивляет, если честно. Я не ожидал этого, я не предвидел этого".



"Даниэль был великолепным президентом для "Тоттенхэма" на протяжении своих 20 лет или около того в клубе".



"Если посмотреть, где клуб был и где он сейчас, то произошли большие изменения — не только на поле, но и за его пределами".



"На любой новой стадии в клубе всегда происходят изменения, изменения в верхних эшелонах".



"Разумеется, я особо не знаю, почему или что произошло. Я лишь могу сказать, что желаю Даниэлю всего наилучшего, что бы ни ждало его дальше".



"Разумеется, у нас сложились отношения за время, что мы провели вместе. Уверен, на некоторой стадии мы поймем, что произошло".



"В целом это новая глава для "Тоттенхэма", они стараются создать нечто новое", — цитирует Кейна Sky Sports.